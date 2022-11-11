Сбор средств на украинский флот морских дронов начат: Зеленский показал кадры с техникой

Цитата

«На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые везут зерно для всего мира», – написал Зеленский в соцсетях.

Президент выразил уверенность в том, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины.

«Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем. Присоединяйтесь!» – призвал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что Украина будет аккумулировать средства для флота морских дронов.