Украинцы за два дня собрали деньги на 20 морских дронов - Минцифра

Цитата

“За первые восемь часов было собрано более 120 миллионов грн. А на сегодняшний день, утро понедельника, – более 200 миллионов гривен. Мы будем в течение дня четко понимать сумму. Но это уже точно позволяет закупить 20 подобных дронов”, – заявил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о сборе средств на морские дроны и уже через два часа сообщил – деньги на первый собрали.