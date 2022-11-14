Украинцы за два дня собрали деньги на 20 морских дронов - Минцифра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За два дня украинцы собрали более 200 млн гривен на флот морских дронов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
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“За первые восемь часов было собрано более 120 миллионов грн. А на сегодняшний день, утро понедельника, – более 200 миллионов гривен. Мы будем в течение дня четко понимать сумму. Но это уже точно позволяет закупить 20 подобных дронов”, – заявил он.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о сборе средств на морские дроны и уже через два часа сообщил – деньги на первый собрали.