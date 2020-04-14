Українці з початку карантину вже встигли зареєструвати 10 рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За період карантину, з 17 березня, було зареєстровано 10 рекордів України. Про це УНН розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
“У період карантину Національний реєстр рекордів перейшов на віддалену, але посилену форму роботи. Якщо раніше наш експерт був присутній на рекорді і фіксував досягнення у відповідності до міжнародних правил, то тепер вимоги до формування доказової бази стали жорсткішими і в обов’язковому порядку включають наявність фото- та відеопідтвердження, яке заявник на рекорд має підготувати самостійно”, — сказала Вєтрова.
За її словами, це жодним чином не зупинило потенційних рекордсменів і НРРУ й надалі отримує нові заявки на рекорди.
“За період карантину, з 17 березня, було зареєстровано 10 рекордів України: 2 — категорія “Наука і технології”, 2 — категорія “Діти”, 1 — “Жива природа”, 2 — “Людські досягнення”, 2 — “Спорт та ігри”, 1 — категорія “Колекції”, — додала Вєтрова.
Цікавим рекордом у період карантину, 24 березня, було нагородження головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні Сергія Цинтаря. Рекорд стосувався першого в Україні вилікуваного хворого на COVID-19.
Додамо, що поки назвати імена всіх 10 рекордсменів у НРРУ не можуть, адже через дистанційну роботу не всі отримали свої сертифікати.
Нагадаємо, народний депутат Олександр Качура звернувся до Книги рекордів України, щоб зафіксувати рекордну кількість поданих поправок до законопроекту про функціонування банківської системи.