Украинцы с начала карантина уже успели зарегистрировать 10 рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За период карантина, с 17 марта, было зарегистрировано 10 рекордов Украины. Об этом УНН рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
"В период карантина Национальный реестр рекордов перешел на удаленную, но усиленную форму работы. Если раньше наш эксперт присутствовал на рекорде и фиксировал достижения в соответствии с международными правилами, то теперь требования к формированию доказательной базы стали более жесткими и в обязательном порядке включают наличие фото- и видеоподтверждения, которое заявитель на рекорд должен подготовить самостоятельно", - сказала Ветрова.
По ее словам, это никак не остановило потенциальных рекордсменов и НРРУ и в дальнейшем получает новые заявки на рекорды.
"За период карантина, с 17 марта, было зарегистрировано 10 рекордов Украины: 2 - категория "Наука и технологии", 2 - категория "Дети", 1 - "Живая природа", 2 - "Человеческие достижения", 2 - "Спорт и игры", 1 - категория "Коллекции", - добавила Ветрова.
Интересным рекордом в период карантина, 24 марта, было награждение главного врача Черновицкой областной клинической больницы Сергея Цинтаря. Рекорд касался первого в Украине вылеченного больного COVID-19.
Добавим, что пока назвать имена всех 10 рекордсменов в НРРУ не могут, ведь из-за дистанционной работы не все получили свои сертификаты.
Напомним, народный депутат Александр Качура обратился в Книгу рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской системы.