Українці втрачають річний бюджет Одеси через насилля над жінками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українське суспільство втрачає 208 млн доларів на рік через насильство щодо жінок, що дорівнює річному бюджету Одеси. Про це йдеться у дослідженні “Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні” 2016-2017 рр., проведеного UNFPA (представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні) та “Українським центром соціальних реформ”, повідомляє УНН.
“Сукупні економічні втрати суспільства через насильство щодо жінок сягають 208 млн доларів на рік або річний бюджет міста Одеса” (0,23% ВВП країни в 2015 році)," — йдеться у тексті дослідження.
Наголошується, що економічні втрати від насильства щодо жінок несуть не лише потерпілі, але й роботодавці та платники податків, страхові фонди, бюджети різних рівнів і вся економіка країни.
Нагадаємо, в Україні щороку гине 600 жінок внаслідок насильства.