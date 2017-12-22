Украинцы теряют годовой бюджет Одессы из-за насилия над женщинами

"Совокупные экономические потери общества через насилие в отношении женщин достигают 208 млн долларов в год или годовой бюджет города Одесса (0,23% ВВП страны в 2015 году)," - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что экономические потери от насилия в отношении женщин несут не только потерпевшие, но и работодатели и налогоплательщики, страховые фонды, бюджеты различных уровней и вся экономика страны.

Напомним, в Украине ежегодно погибает 600 женщин в результате насилия.