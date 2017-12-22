Украинцы теряют годовой бюджет Одессы из-за насилия над женщинами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинское общество теряет 208 млн долларов в год из-за насилия в отношении женщин, что равно годовому бюджету Одессы. Об этом говорится в исследовании "Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине" 2016-2017 гг., проведенного UNFPA (представительство Фонда ООН в области народонаселения в Украине) и "Украинским центром социальных реформ", сообщает УНН.
"Совокупные экономические потери общества через насилие в отношении женщин достигают 208 млн долларов в год или годовой бюджет города Одесса (0,23% ВВП страны в 2015 году)," - говорится в тексте исследования.
Отмечается, что экономические потери от насилия в отношении женщин несут не только потерпевшие, но и работодатели и налогоплательщики, страховые фонды, бюджеты различных уровней и вся экономика страны.
Напомним, в Украине ежегодно погибает 600 женщин в результате насилия.