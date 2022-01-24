Українці віком від 60 років зможуть витратити “ковідну тисячу” на оплату комунальних послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні плануюють розширити сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми “єПідтримка” і дозволити людям віком від 60 років витрачати отримані кошти на оплату комунальних послуг. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Протягом лютого ми додатково розширюємо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші на оплату комунальних послуг”, — заявив Зеленський.
Нагадаємо
2 грудня народні депутати ухвалили закон, яким пропонується, зокрема, виплатити 1 тисячу гривень всім повністю вакцинованим від коронавірусу українцям.
8 грудня його підписав Президент.
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