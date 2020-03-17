Українці в Естонії отримали візові канікули через труднощі з поверненням додому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українці, які мали підставу перебувати в Естонії і повернення яких в Україну ускладнене, матимуть законну підставу перебувати в країні надалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ України щодо інформації про коронавірус.
“Візові канікули” для українців в Естонії! Завдяки успішним переговорам посольства України в Естонській Республіці з Департаментом поліції та прикордонної служби Естонії, Департамент прийняв рішення, що іноземці, які мали, станом на 12 березня, законну підставу для перебування в Естонії, і повернення додому яких зараз ускладнено, матимуть законну підставу тимчасово перебувати в Естонії і далі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Естонія запровадила надзвичайний стан через коронавірус до 1 травня.
Також нагадаємо, з Єгипту почали евакуацію українців.