Українці стали толерантнішими і більше захищають свої права - опитування

Зазначається, що у 2020 році відбулося третє загальнонаціональне опитування “Що українці знають та думають про права людини”, яке показує як змінилося сприйняття прав людини в Україні за чотири останні роки.

Так, згідно з опитуванням, 35,7% опитаних вважають, що ситуація з дотриманням прав людини за останній рік фактично не змінилась. Ще 25,8% вважає, що ситуація змінилась на гірше і 18% - що з одними правами стала кращою, а з іншими - гіршою.

Також, згідно з результатами опитування, українці стали більш толерантними до прав певних груп, і людей, які вважають, що треба обмежити права цих груп - стало менше. Так, 25,9% українців вважають, що не можна обмежувати права наркозалежних (проти 22,70% у попередньому дослідженні), 40% - що не можна обмежувати права колишніх засуджених (проти 32,1% у попередньому дослідженні), проти обмеження прав ромів виступають 47,3% українців (37,4% у попередньому дослідженні), а 71,4% українців проти обмеження прав безробітних (69,0% у попередньому дослідженні). Також зросла толерантність до прав ЛГБТКІ+ спільнот, безхатченків, людей з певними політичними поглядами і ВПО.

Окрім того, у 2020 році 40,7% українців намагались відстоювати свої права (проти 29,8% у попередньому дослідженні), однак, у більшості випадків ці спроби були марними. При цьому, додали у ПРООН, частка респондентів, які намагалися захистити свої права, зросла з 42% у 2016 році до 60 % у 2020 році. Також збільшилася частка тих, кому вдалося успішно відстояти свої права – з 15 % у 2016 році до 19% у 2020 році.

Також в ПРООН вказали, що серед ціннісних пріоритетів українців надалі залишаються свобода (84% респондентів зазначили її як основну цінність), справедливість (72%) та безпека (63%). Утім, порівняно з 2016 роком важливість безпеки для українців як основоположної цінності знизилась на 8%. Натомість, порівняно з 2016 роком на 6 % зросла кількість громадян, які вважають толерантність основоположною цінністю, адже у 2020 році її обрала третина опитаних українців.

За даними ПРООН, українці оцінили рівень дотримання прав людини в країні як нижче середнього. Так, за п’ятибальною шкалою дотримання культурних прав було оцінене у 3,2 бали, політичних прав (право обирати владу та бути обраним, створювати політичні партії та громадські об’єднання, свобода мирних зібрань тощо) – у 3,1 бали, основоположних прав (право на життя, особисту свободу, свободу слова тощо) – у 2,9 бали, екологічних, соціально-економічних прав – у 2,5 бали.

Додамо, що загальнонаціональне опитування проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва протягом 6–19 жовтня 2020 року. Загалом було опитано 2002 респонденти методом “віч-на-віч” за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком непідконтрольних Уряду України територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, в Україні стартувала кампанія проти гендерних стереотипів "Бийся як дівчина".