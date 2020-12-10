Украинцы стали более толерантными и более защищают свои права - опрос

Отмечается, что в 2020 году состоялся третий общенациональный опрос "Что украинцы знают и думают о правах человека", который показывает, как изменилось восприятие прав человека в Украине за четыре последних года.

Так, согласно опросу, 35,7% опрошенных считают, что ситуация с соблюдением прав человека за последний год практически не изменилась. Еще 25,8% считают, что ситуация изменилась к худшему и 18% - что с одними правами стала лучше, а с другими - хуже.

Также, согласно результатам опроса, украинцы стали более толерантными к правам определенных групп, и людей, которые считают, что надо ограничить права этих групп - стало меньше. Так, 25,9% украинцев считают, что нельзя ограничивать права наркозависимых (против 22,70% в предыдущем исследовании), 40% - что нельзя ограничивать права бывших осужденных (против 32,1% в предыдущем исследовании), против ограничения прав ромов выступают 47,3% украинцев (37,4% в предыдущем исследовании), а 71,4% украинцев против ущемления прав безработных (69,0% в предыдущем исследовании). Также возросла толерантность к правам ЛГБТКИ+ сообществ, бездомных, людей с определенными политическими взглядами и ВПЛ.

Кроме того, в 2020 году 40,7% украинцев пытались отстаивать свои права (против 29,8% в предыдущем исследовании), однако, в большинстве случаев эти попытки были тщетными. При этом, добавили в ПРООН, доля респондентов, которые пытались защитить свои права, выросла с 42% в 2016 году до 60% в 2020 году. Также увеличилась доля тех, кому удалось успешно отстоять свои права - с 15% в 2016 году до 19% в 2020 году.

Также в ПРООН указали, что среди ценностных приоритетов украинцев остаются свобода (84% респондентов отметили ее как основную ценность), справедливость (72%) и безопасность (63%). Впрочем, по сравнению с 2016 годом важность безопасности для украинцев как основополагающей ценности снизилась на 8%. При этом, по сравнению с 2016 годом на 6% увеличилось количество граждан, которые считают толерантность основополагающей ценностью, ведь в 2020 году ее выбрала треть опрошенных украинцев.

По данным ПРООН, украинцы оценили уровень соблюдения прав человека в стране как ниже среднего. Так, по пятибалльной шкале соблюдение культурных прав было оценено в 3,2 балла, политических прав (право избирать власть и быть избранным, создавать политические партии и общественные объединения, свобода мирных собраний и т.п.) - в 3,1 балла, основных прав (право на жизнь, личную свободу, свободу слова и т.д.) - в 2,9 балла, экологических, социально-экономических прав - в 2,5 балла.

Добавим, что общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение 6-19 октября 2020 года. Всего было опрошено 2002 респондента методом "лицом к лицу" по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением неподконтрольных правительству Украины территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, в Украине стартовала кампания против гендерных стереотипов "Борись как девушка" .