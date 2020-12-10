В Україні стартувала кампанія проти гендерних стереотипів "Бийся як дівчина"

"Гендерне та домашнє насильство є порушенням прав людини. Гендерні стереотипи підживлюють цю проблему. Забезпечення молоді, зокрема дівчат та молодих жінок, необхідними ресурсами проти насильства, а також надання їм інструментів для руйнування стереотипів є ключовим фактором на шляху до більш демократичного, безпечного та процвітаючого майбутнього. Не може бути кращої назви для цієї кампанії, ніж #fightlikeagirl #БийсяЯкДівчина, і ЄС радий підтримати ООН Жінки, ЮНФПА та Gender Stream як представників українського громадянського суспільства в її реалізації", - зазначив керівник відділу економічної співпраці, соціального та регіонального розвитку Представництва ЄС в Україні Мартін Шредер.

Повідомляється, що кампанія є частиною глобальної кампанії 16 днів активізму проти насильства щодо жінок та дівчат, яка проводиться щороку з 25 листопада, Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок, до 10 грудня, Дня прав людини.

Проект "Бийся як дівчина" представить п’ятнадцять розважальних та пояснювальних відеороликів, які розвінчають стереотипи щодо жінок та дівчат, навчать аудиторію визначати різні форми насильства та розуміти деякі форми кіберзлочинів, особливо небезпечних для жінок та дівчат.

Так, герої та героїні відео розкажуть про згоду на секс, сексуальну безпеку під час пандемії COVID-19 та розуміння токсичних стосунків.

Серія відео про самооборону, створена у партнерстві з Національною поліцією України, навчить жінок та дівчат діяти у відповідь на напади кривдника та дасть поради щодо безпечного порятунку.

Як повідомляв УНН, з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН виділить 25 мільйонів доларів на боротьбу з гендерним насильством.