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ООН виділила 25 млн доларів на боротьбу з гендерним насильством

ООН виділила 25 млн доларів на боротьбу з гендерним насильством

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. З Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН виділить 25 мільйонів доларів на боротьбу з гендерним насильством. Про це повідомив заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Локок, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.

За його словами, кошти направлять на підтримку жіночих організацій, які борються з насильством у відношенні жінок та дівчат, а також підтримують його жертв.

“Це розумне вкладення коштів і це правильне рішення. Ми зможемо впоратися з пандемією тільки спільними зусиллями, нікого не залишивши за бортом”, — сказав Локок.

Гроші переведуть на рахунок структур “ООН-жінки” та Фонд ООН в області народонаселення, які безпосередньо працюватимуть із жіночими організаціями та надаватимуть фінансову підтримку.

Нагадаємо, 25 листопада у світі відзначали Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Як повідомляв УНН, пандемія коронавірусу стала каталізатором росту насильства в Україні. Від початку року зафіксовано 2,7 тис. правопорушень за статтею домашнє насильство, проти 1,5 тис. минулого року.

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