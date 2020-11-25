ООН выделила 25 млн долларов на борьбу с гендерным насилием
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделит 25 млн долларов на борьбу с гендерным насилием. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
По его словам, средства будут направлены на поддержку женских организаций, которые борются с насилием в отношении женщин и девушек, а также поддерживают его жертв.
“Это разумное вложение средств и это правильное решение. Мы сможем справиться с пандемией только совместными усилиями, никого не оставив за бортом”, — сказал Локок.
Деньги переведут на счет структур “ООН-женщины” и Фонд ООН в области народонаселения, которые будут непосредственно работать с женскими организациями и оказывать финансовую поддержку.
Напомним, 25 ноября в мире отмечали Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Как сообщал УНН, пандемия коронавируса стала катализатором роста насилия в Украине. С начала года зафиксировано 2,7 тыс. правонарушений по статье домашнее насилие, против 1,5 тыс. в прошлом году.