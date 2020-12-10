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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75467 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 99548 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116150 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151209 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199267 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195141 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282666 просмотра

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В Украине стартовала кампания против гендерных стереотипов "Сражайся как девушка"

В Украине стартовала кампания против гендерных стереотипов "Сражайся как девушка"

Киев  •  УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине стартовала новая кампания против гендерных стереотипов "Сражайся как девушка". Целью кампании является предоставление молодым женщинам и девушкам полезных советов по правовой и сексуальной безопасности и физической самозащите от гендерно-обусловленного насилия во время пандемии COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном представительством ООН в Украине, передает УНН.

"Гендерное и домашнее насилие является нарушением прав человека. Гендерные стереотипы подпитывают эту проблему. Обеспечение молодежи, в частности девушек и молодых женщин, необходимыми ресурсами против насилия, а также предоставление им инструментов для разрушения стереотипов является ключевым фактором на пути к более демократическому, безопасному и процветающему будущему. Не может быть лучшего названия для этой кампании, чем #fightlikeagirl #БийсяЯкДівчина, и ЕС рад поддержать ООН Женщины, ЮНФПА и Gender Stream как представителей украинского гражданского общества в ее реализации", - отметил руководитель отдела экономического сотрудничества, социального и регионального развития Представительства ЕС в Украине Мартин Шредер.

Сообщается, что кампания является частью глобальной кампании 16 дней активизма против насилия в отношении женщин и девушек, которая проводится ежегодно с 25 ноября, Международного дня борьбы с насилием против женщин, до 10 декабря, Дня прав человека.

Проект "Сражайся как девушка" представит пятнадцать развлекательных и пояснительных видеороликов, которые развенчают стереотипы в отношении женщин и девушек, научат аудиторию определять различные формы насилия и понимать некоторые формы киберпреступлений, особенно опасных для женщин и девушек.

Так, герои и героини видео расскажут о согласии на секс, сексуальной безопасности во время пандемии COVID-19 и понимании токсичных отношений.

Серия видео о самообороне, созданная в партнерстве с Национальной полицией Украины, научит женщин и девушек действовать в ответ на нападения обидчика и даст советы по безопасному спасению.

Как сообщал УНН, из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделит 25 млн долларов на борьбу с гендерным насилием.

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