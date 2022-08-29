Українці стали призерами у фіналі Суперкубка з веслування на байдарках і каное в США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українці Людмила Лузан та Павло Алтухов здобули медалі у фіналі Суперкубка з веслування на байдарках і каное в США. Про це повідомляє УНН.
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Людмила Лузан та Павло Алтухов стали єдиними українськими медалістами на Суперкубку ICF з веслування на байдарках та каное. Змагання пройшли в американському Оклахома-Сіті.
Змагання Суперкубку проходили через тиждень після закінчення чемпіонату Європи в Мюнхені. Лузан і Алтухов пройшли до фіналу змагань зі змішаної парної естафети на каное-одиночках на дистанції 1500 м.
Лузан і Тарновскі подолали дистанцію за 7:33.76 хвилини та отримали золоту нагороду.
Корбера та Алтухов подолали дистанцію за 17.18 секунди та одягнули на груди “бронзу“.
Суперкубок ICF. Каное-одиночка, змішана естафета (1500 м). Фінал:
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