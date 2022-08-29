Українці стали призерами у фіналі Суперкубка з веслування на байдарках і каное в США

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58871 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 66138 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79354 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85005 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95597 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148584 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70307 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149861 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109244 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69289 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
41%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18872 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20407 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21738 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10512 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11554 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58871 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148584 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173380 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149861 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261322 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95791 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98455 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43051 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46457 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61091 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Українці стали призерами у фіналі Суперкубка з веслування на байдарках і каное в США

Київ • УНН

 • 189515 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українці Людмила Лузан та Павло Алтухов здобули медалі у фіналі Суперкубка з веслування на байдарках і каное в США. Про це повідомляє УНН.

Українці стали призерами у фіналі Суперкубка з веслування на байдарках і каное в США

Деталі

Людмила Лузан та Павло Алтухов стали єдиними українськими медалістами на Суперкубку ICF з веслування на байдарках та каное. Змагання пройшли в американському Оклахома-Сіті.

Змагання Суперкубку проходили через тиждень після закінчення чемпіонату Європи в Мюнхені. Лузан і Алтухов пройшли до фіналу змагань зі змішаної парної естафети на каное-одиночках на дистанції 1500 м.

Лузан і Тарновскі подолали дистанцію за 7:33.76 хвилини та отримали золоту нагороду.

Корбера та Алтухов подолали дистанцію за 17.18 секунди та одягнули на груди “бронзу“.

Суперкубок ICF. Каное-одиночка, змішана естафета (1500 м). Фінал:

  • Марія Майярд / Сєргєй Тарновскі (Чилі / Молдова) 7:18.61
  • Олег Тарновскі / Людмила Лузан (Молдова / Україна) +15.15
  • Марія Корбера / Павло Алтухов (Іспанія / Україна) +17.18

    • Нагадаємо

    Українські військовослужбовці та ветерани здобули 33 золоті медалі на змаганнях у США.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Спорт
    Brent
    $64.90
    Bitcoin
    $84,977.50
    S&P 500
    $5,425.13
    Tesla
    $251.26
    Газ TTF
    $34.50
    Золото
    $3,224.14
    Ethereum
    $1,641.53