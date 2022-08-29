Украинцы стали призерами в финале Суперкубка по гребле на байдарках и каноэ в США

Детали

Людмила Лузан и Павел Алтухов стали единственными украинскими медалистами на Суперкубке ICF по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования прошли в американском Оклахома-Сити.

Соревнования Суперкубка проходили через неделю после окончания чемпионата Европы в Мюнхене.

Лузан и Тарновски преодолели дистанцию ​​за 7:33.76 минуты и получили золотую награду.

Корбера и Алтухов преодолели дистанцию ​​за 17.18 секунды и надели на грудь “бронзу“.

Суперкубок ICF. Каноэ-одиночка, смешанная эстафета (1500 м). Финал:

Мария Майярд/Сергей Тарновски (Чили/Молдова) 7:18.61

Олег Тарновски/Людмила Лузан (Молдова/Украина) +15.15

Мария Корбера / Павел Алтухов (Испания / Украина) +17.18

Напомним

Украинские военнослужащие и ветераны завоевали 33 золотые медали на соревнованиях в США.