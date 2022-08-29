Украинцы стали призерами в финале Суперкубка по гребле на байдарках и каноэ в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинцы Людмила Лузан и Павел Алтухов получили медали в финале Суперкубка по гребле на байдарках и каноэ в США. Об этом сообщает УНН.
Детали
Людмила Лузан и Павел Алтухов стали единственными украинскими медалистами на Суперкубке ICF по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования прошли в американском Оклахома-Сити.
Соревнования Суперкубка проходили через неделю после окончания чемпионата Европы в Мюнхене.
Лузан и Тарновски преодолели дистанцию за 7:33.76 минуты и получили золотую награду.
Корбера и Алтухов преодолели дистанцию за 17.18 секунды и надели на грудь “бронзу“.
Суперкубок ICF. Каноэ-одиночка, смешанная эстафета (1500 м). Финал:
Напомним
Украинские военнослужащие и ветераны завоевали 33 золотые медали на соревнованиях в США.