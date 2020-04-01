Українці стали більше пити коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У 2019 році продажі коньяку у роздріб склали 5,3 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
У перерахунку на абсолютний алкоголь обсяг роздрібного продажу коньяку протягом звітного періоду становив 788,5 тис. дал.
Протягом звітного періоду найбільше купили коньяку у роздріб жителі столиці — 162 тис. дал. На другому місці — жителі Дніпропетровської області із показником у 86,9 тис. дал.
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Чимало коньяку придбали жителі Одещини — 69 тис. дал., посівши третє місце у списку.
На четвертому та п’ятому місці жителі Харківської та Київської областей, які у 2019 році купили 65,8 тис. дал. та 64,5 тис. дал. коньяку відповідно.
Дані Держстатистики свідчать також про те, що за рік жителі столиці збільшили споживання коньяку на 10,4%, жителі Дніпропетровщини — на 8,7%, Одещини — на 14,3%, Харківщини та Київщини — на 11,7% та 38,2%.
Загалом, за рік в Україні споживання коньяку виросло на 13,5%.
Як писав УНН, за словами лікаря Комаровського, вино і коньяк — це противірусні “препарати”, які повинні бути в кожній “аптечці”.