Украинцы стали больше пить коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В 2019 году продажи коньяка в розницу составили 5,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничных продаж коньяка в течение отчетного периода составил 788,5 тыс. Дал.
В течение отчетного периода больше всего купили коньяка в розницу жители столицы — 162 тыс. дал. На втором месте — жители Днепропетровской области с показателем в 86,9 тыс. дал.
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Многие коньяка приобрели жители Одесской области — 69 тыс. дал., заняв третье место в списке.
На четвертом и пятом месте жители Харьковской и Киевской областей, которые в 2019 году купили 65,8 тыс. дал. и 64,5 тыс. дал. коньяка соответственно.
Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что за год жители столицы увеличили потребление коньяка на 10,4%, жители Днепропетровской области — на 8,7%, Одесской области — на 14,3%, Харьковской и Киевской областей — на 11,7% и 38,2%.
В общем, за год в Украине потребление коньяка выросло на 13,5%.
Как писал УНН, по словам доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.