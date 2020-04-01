Украинцы стали больше пить коньяка

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101187 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103320 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102519 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110680 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100047 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104689 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106502 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинцы стали больше пить коньяка

Украинцы стали больше пить коньяка

Киев  •  УНН

 • 13581 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В 2019 году продажи коньяка в розницу составили 5,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничных продаж коньяка в течение отчетного периода составил 788,5 тыс. Дал.

В течение отчетного периода больше всего купили коньяка в розницу жители столицы — 162 тыс. дал. На втором месте — жители Днепропетровской области с показателем в 86,9 тыс. дал.

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Многие коньяка приобрели жители Одесской области — 69 тыс. дал., заняв третье место в списке.

На четвертом и пятом месте жители Харьковской и Киевской областей, которые в 2019 году купили 65,8 тыс. дал. и 64,5 тыс. дал. коньяка соответственно.

Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что за год жители столицы увеличили потребление коньяка на 10,4%, жители Днепропетровской области — на 8,7%, Одесской области — на 14,3%, Харьковской и Киевской областей — на 11,7% и 38,2%.

В общем, за год в Украине потребление коньяка выросло на 13,5%.

Как писал УНН, по словам доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.

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