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Українці розповіли, що думають про можливе підвищення мінімальної зарплати

Українці розповіли, що думають про можливе підвищення мінімальної зарплати

Київ • УНН

 • 12541 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував підвищити мінімальну зарплату в Україні у 2017 році до 3200 грн. Кореспондент УНН вирішив дізнатися, що з цього приводу думають самі українці.

Більшість опитаних відповіли, що підвищення "мінімалки" не вплине позитивно і не покращить рівень життя середньостатистичного українця.

"3200 грн мінімальної зарплати замало, оскільки комунальні послуги надто дорогі, особливо у зимовий період. Має бути 7-8 тисяч мінімальна платня, аби її вистачало і на комунальні, і на щоденні потреби", - розповіла Світлана.

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"Умови не покращаться, оскільки підвищення зарплати потягне за собою інфляційні процеси, і те, що ми будемо отримувати, просто поглине інфляція. Таке різке підвищення майже у два рази просто ненормальне при нашому економічному стані", - розповів киянин Андрій.

На запитання, якою ж має бути мінімальна зарплата в Україні, учасники опитування називали суму від 5 до 10 тисяч гривень.

Як повідомляв УНН, 26 жовтня на засіданні уряду Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що з 2017 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 3200 грн.

У свою чергу Президент П.Порошенко назвав підвищення мінімальної зарплати боротьбою з бідністю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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