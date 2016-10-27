Українці розповіли, що думають про можливе підвищення мінімальної зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував підвищити мінімальну зарплату в Україні у 2017 році до 3200 грн. Кореспондент УНН вирішив дізнатися, що з цього приводу думають самі українці.
Більшість опитаних відповіли, що підвищення "мінімалки" не вплине позитивно і не покращить рівень життя середньостатистичного українця.
"3200 грн мінімальної зарплати замало, оскільки комунальні послуги надто дорогі, особливо у зимовий період. Має бути 7-8 тисяч мінімальна платня, аби її вистачало і на комунальні, і на щоденні потреби", - розповіла Світлана.
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"Умови не покращаться, оскільки підвищення зарплати потягне за собою інфляційні процеси, і те, що ми будемо отримувати, просто поглине інфляція. Таке різке підвищення майже у два рази просто ненормальне при нашому економічному стані", - розповів киянин Андрій.
На запитання, якою ж має бути мінімальна зарплата в Україні, учасники опитування називали суму від 5 до 10 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня на засіданні уряду Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що з 2017 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 3200 грн.
У свою чергу Президент П.Порошенко назвав підвищення мінімальної зарплати боротьбою з бідністю.