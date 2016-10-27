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Украинцы рассказали, что думают о возможном повышении минимальной зарплаты

Украинцы рассказали, что думают о возможном повышении минимальной зарплаты

Киев • УНН

 • 12541 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман предложил повысить минимальную зарплату в Украине в 2017 году до 3200 грн. Корреспондент УНН  решил узнать, что по этому поводу думают сами Украинцы.

Большинство опрошенных ответили, что повышение "минималки" не повлияет положительно и не улучшит уровень жизни среднестатистического украинца.

"3200 грн минимальной зарплаты мало, поскольку коммунальные услуги слишком дороги, особенно в зимний период. Должна быть 7-8 тысяч минимальная плата, чтобы ее хватало и на коммунальные, и на ежедневные нужды", - рассказала Светлана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Увеличение минимальной заработной платы соответствует общему баланса бюджета и не повлечет инфляции - Премьер

"Условия не улучшатся, поскольку повышение зарплаты повлечет за собой инфляционные процессы, и то, что мы будем получать, просто поглотит инфляция. Такое резкое повышение почти в два раза просто ненормальное при нашем экономическом положении", - рассказал киевлянин Андрей.

На вопрос, какой же должна быть минимальная зарплата в Украине, участники опроса называли сумму от 5 до 10 000 гривен.

Как сообщал УНН, 26 октября на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что с 2017 года минимальная зарплата в Украине составит 3200 грн.

В свою очередь Президент П.Порошенко назвал повышение минимальной зарплаты борьбой с бедностью.

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