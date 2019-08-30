Українці почали частіше ввозити легковики з-за кордону

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. За шість місяців з початку цього року імпорт легкових автомобілів коштував Україні майже 1,7 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані асоціації автовиробників “Укравтопром”.

“За шість місяців з початку року в Україні в режимі імпорту було ввезено 304,6 тис. легкових автомобілів. З них нових машин — 38,1 тис. шт. і 266,5 тис. шт. з пробігом. Загальна митна вартість цих автомобілів склала 1 млрд 686 млн доларів”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 раза, а його вартість — на 71%.

“Така диспропорція пояснюється збільшенням в імпорті частки старих автомобілів з 59% в першому півріччі минулого року до 87% в нинішньому”, — зазначається в повідомленні.

Також, повідомляється, що найбільше автомобілів з пробігом імпортувалося з Німеччини, з січня по червень — 65,5 тис. шт. На другому місці Литва, з якої в Україну ввезли і розмитнили 52,5 тис. старих легкових автомобілів. На третьому місці Польща — 50,8 тис. шт.

“У поставках нових легкових автомобілів домінує Японія. З Країни, де сходить сонце, за шість місяців в Україну завезли 8,5 тис. машин. Далі йдуть Румунія і Китай, звідки в країну прибуло 4,7 тис. од. і 4,2 тис. од. нових машин відповідно”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, липневий ринок нових легкових автомобілів в Україні виріс на 14%.

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