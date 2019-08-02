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Липневий ринок нових легкових автомобілів в Україні виріс на 14%

Липневий ринок нових легкових автомобілів в Україні виріс на 14%

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У липні українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином, в порівнянні з липнем 2018 року ринок нових автомобілів виріс на 14%, передає УНН із посиланням на “Укравтопром”.

Найбільший попит в минулому місяці мали автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 1 203 шт. Відносно липня 2018 р. реалізація нових Renault в Україні зросла на 66%.

Другий результат і 44-відсоткове зростання продемонструвала японська марка Toyota — 1 039 нових авто.

На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових машин і 37% зростання.

Свої перші номери минулого місяця отримали 595 легкових автомобілів марки Kia — це четвертий результат місяця. У порівнянні з липнем 2018 року попит на Kia виріс на 36%.

Замикає п’ятірку лідерів Nissan — 488 автомобілів і 5% зростання.

Також до Топ-10 рейтингу липня увійшли: Hyundai — 468 шт., Volkswagen — 338 шт., Suzuki — 259 шт., BMW — 236 шт., Mazda — 233 шт.

Всього з початку року український автопарк поповнили 46,3 тисячі нових легкових авто, що на 0,3% більше ніж за перші сім місяців минулого року.

Нагадаємо, в Україні зріс попит на електрокари.

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