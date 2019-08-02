Липневий ринок нових легкових автомобілів в Україні виріс на 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У липні українці придбали і зареєстрували 7,6 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином, в порівнянні з липнем 2018 року ринок нових автомобілів виріс на 14%, передає УНН із посиланням на “Укравтопром”.
Найбільший попит в минулому місяці мали автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 1 203 шт. Відносно липня 2018 р. реалізація нових Renault в Україні зросла на 66%.
Другий результат і 44-відсоткове зростання продемонструвала японська марка Toyota — 1 039 нових авто.
На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових машин і 37% зростання.
Свої перші номери минулого місяця отримали 595 легкових автомобілів марки Kia — це четвертий результат місяця. У порівнянні з липнем 2018 року попит на Kia виріс на 36%.
Замикає п’ятірку лідерів Nissan — 488 автомобілів і 5% зростання.
Також до Топ-10 рейтингу липня увійшли: Hyundai — 468 шт., Volkswagen — 338 шт., Suzuki — 259 шт., BMW — 236 шт., Mazda — 233 шт.
Всього з початку року український автопарк поповнили 46,3 тисячі нових легкових авто, що на 0,3% більше ніж за перші сім місяців минулого року.
Нагадаємо, в Україні зріс попит на електрокари.