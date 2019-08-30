Украинцы стали чаще ввозить легковые автомобили из-за рубежа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. За шесть месяцев с начала этого года импорт легковых автомобилей стоил Украине почти 1,7 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
"За шесть месяцев с начала года в Украине в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей. Из них новых машин - 38,1 тыс. шт. и 266,5 тыс. шт. с пробегом. Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1 млрд 686 млн долларов", - говорится в сообщении.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в количественном выражении вырос в 3,4 раза, а его стоимость - на 71%.
"Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что больше всего автомобилей с пробегом импортировалось из Германии, с января по июнь - 65,5 тыс. шт. На втором месте Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тыс. старых легковых автомобилей. На третьем месте Польша - 50,8 тыс. шт.
"В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония. Из страны восходящего солнца за шесть месяцев в Украину завезли 8,5 тыс. машин. Далее следуют Румыния и Китай, откуда в страну прибыло 4,7 тыс.ед. и 4,2 тыс. ед. новых машин соответственно", - отмечается в сообщении.
Напомним, июльский рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 14%.