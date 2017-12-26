Українці не постраждали в Москві під час в'їзду автобуса в підземний перехід
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Українців немає серед постраждалих у Москві внаслідок в'їзду автобуса у підземний перехід. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 25 грудня автобус протаранив натовп на Можайському шосе і в'їхав в підземний перехід. П'ятеро людей загинули, ще п'ятнадцять постраждали - четверо перебувають у лікарні.
За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід. pic.twitter.com/lYC5IVvJrL— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 26 декабря 2017 г.