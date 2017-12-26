Украинцы не пострадали в Москве при въезде автобуса в подземный переход
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинцев нет среди пострадавших в Москве в результате въезда автобуса в подземный переход. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"По информации консула, граждан Украины нет среди пострадавших в Москве при въезде автобуса в подземный переход", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря автобус протаранил толпу на Можайском шоссе и въехал в подземный переход. Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали - четверо находятся в больнице.
По информации консула, граждан Украины нет среди пострадавших в Москве при въезде автобуса в подземный переход. pic.twitter.com/lYC5IVvJrL- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 26 декабря 2017 г.