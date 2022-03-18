Українці допомогли кіберполіції заблокувати 1500 ворожих ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Завдяки скаргам українців кіберполіції вдалося заблокувати 1500 ворожих ресурсів у соцмережах. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.
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"Громадяни активно допомагають правоохоронцям протидіяти російським окупантам на інформаційному фронті. За допомогою чат-ботів у Telegram користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію", — ідеться у повідомленні.
Загалом вдалося заблокувати 1500 ресурсів агресора. Заблоковані канали нараховували приблизно 15 млн аудиторії.
Також окремо заблоковано 3178 публікацій, які виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України.
Додамо
26 лютого кіберполіція створила телеграм-канал https://t.me/stoprussiachannel і телеграм-бот https://t.me/stopdrugsbot для протидії проросійській пропаганді та дезінформації.
Нагадаємо
Станом на 4 березня міжнародна хакерська група Anonymous з початку вторгнення рф в Україну на знак підтримки зламала 2,5 тисячі російських та білоруських сайтів.