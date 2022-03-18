​Украинцы помогли киберполиции заблокировать 1500 вражеских ресурсов

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Благодаря жалобам украинцев киберполиции удалось заблокировать 1500 вражеских ресурсов в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

"Граждане активно помогают правоохранителям противодействовать российским оккупантам и на информационном фронте. С помощью чат-ботов в Telegram пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также об обнаруженной пропаганде и дезинформации", — говорится в сообщении.

Всего удалось заблокировать 1500 ресурсов агрессора. Заблокированные каналы насчитывали примерно 15 млн аудитории.

Также отдельно заблокировали 3178 публикаций, которые оправдывали военные преступления и гибель мирного населения Украины.

Добавим

26 февраля киберполиция создала телеграм-канал https://t.me/stoprussiachannel и телеграм-бот https://t.me/stopdrugsbot для противодействия пророссийской пропаганде и дезинформации.

Напомним

По состоянию на 4 марта международная хакерская группа Anonymous с начала вторжения рф в Украину в знак поддержки взломала 2,5 тысячи российских и белорусских сайтов.

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