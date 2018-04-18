Українську пауерліфтерку Соловйову названо кращою спортсменкою Всесвітніх ігор-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На щорічній Генеральній Асамблеї IWGA, що проходить у Бангкоку, підвели підсумки року в неолімпійських видах спорту, інформує УНН з посиланням на сторінку міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова у Facebook.
Нагородою в номінації “Кращий спортсмен Всесвітніх ігор — 2017” відзначено українську пауерліфтерку та єдину в світі чотириразову чемпіонку Ігор Ларису Соловйову.
Відзнаку наша спортсменка отримала з рук Президента Всесвітньої Асоціації Всесвітніх Ігор Хосе Перурена.
Зауважимо, що минулого року на змаганнях у Вроцлаві Соловйова впевнено здобула для України золоту медаль. А національна збірна України з неолімпійських видів спорту посіла рекордне 5-те місце у командному заліку Ігор.
Як повідомляв УНН, Соловйова виграла також премію “Спортивне сузір’я-2017” у номінації “Світове визнання”.