Украинскую пауэрлифтерку Соловьеву назван лучшей спортсменкой Всемирных игр-2017

Наградой в номинации “Лучший спортсмен Всемирных игр — 2017” отмечено украинскую пауэрлифтерку и единственную в мире четырехкратную чемпионку Игр Ларису Соловьеву.

Отличие наша спортсменка получила из рук Президента Всемирной Ассоциации Всемирных Игр Хосе Перурена.

Заметим, что в прошлом году на соревнованиях во Вроцлаве Соловьева уверенно завоевала для Украины золотую медаль. А национальная сборная Украины по неолимпийским видам спорта заняла рекордное 5-е место в командном зачете Игр.

Как сообщал УНН, Соловьева выиграла также премию “Спортивное созвездие-2017” в номинации “Мировое признание”.