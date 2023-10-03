Українську метеостанцію в Антарктиці "окупували" пінгвіни

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«Біля "Вернадського"пінгвіни окупували робочий простір українських метеорологів - метеомайданчик із різними приладами. Наші науковці шоковані й не знають, як їм далі проводити спостереження та надсилати інформацію до світових баз даних. Звісно ж, ми жартуємо. За останні дні чорно-білі птахи, які масово повертаються до "Вернадського" на шлюбний сезон, справді дуже вподобали наш метеомайданчик. Наразі тут уже майже 200 птахів», - йдеться в повідомленні.

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Наразі на острові Галіндез уже понад 2,6 тисячі птахів. Вони поки що не будують свої гнізда, бо весь метеомайданчик ще вкритий снігом. Але незабаром він зійде, і пінгвіни займатимуть комфортні місця, зовсім не лякаючись людей.

Полярники також додали, що українські вчені продовжують кожні три години передавати дані метеорологічних спостережень, на основі яких роблять як короткочасні прогнози погоди, так і довгострокові моделювання зміни клімату.

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