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Українську метеостанцію в Антарктиці "окупували" пінгвіни

Українську метеостанцію в Антарктиці "окупували" пінгвіни

Київ • УНН

 • 1781991 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Антарктиці сотні пінгвінів повертаються на шлюбний сезон до української станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез, про це про повідомив Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

Цитата

«Біля "Вернадського"пінгвіни окупували робочий простір українських метеорологів - метеомайданчик із різними приладами. Наші науковці шоковані й не знають, як їм далі проводити спостереження та надсилати інформацію до світових баз даних. Звісно ж, ми жартуємо. За останні дні чорно-білі птахи, які масово повертаються до "Вернадського" на шлюбний сезон, справді дуже вподобали наш метеомайданчик. Наразі тут уже майже 200 птахів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наразі на острові Галіндез уже понад 2,6 тисячі птахів. Вони поки що не будують свої гнізда, бо весь метеомайданчик ще вкритий снігом. Але незабаром він зійде, і пінгвіни займатимуть комфортні місця, зовсім не лякаючись людей.

Полярники також додали, що українські вчені продовжують кожні три години передавати дані метеорологічних спостережень, на основі яких роблять як короткочасні прогнози погоди, так і довгострокові моделювання зміни клімату.

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