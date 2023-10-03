Украинскую метеостанцию в Антарктике "оккупировали" пингвины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Антарктике сотни пингвинов возвращаются на брачный сезон на украинскую станцию «Академик Вернадский» на острове Галиндез, об этом об сообщил Национальный антарктический научный центр, передает УНН.
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«Возле "Вернадского" пингвины оккупировали рабочее пространство украинских метеорологов - метеоплощадку с различными приборами. Наши ученые шокированы и не знают, как им дальше проводить наблюдения и отправлять информацию в мировые базы данных. Конечно же, мы шутим. За последние дни черно-белые птицы, которые массово возвращаются в "Вернадского" на брачный сезон, действительно очень облюбовали нашу метеоплощадку. Сейчас здесь уже почти 200 птиц», - говорится в сообщении.
Детали
Сейчас на острове Галиндез уже более 2,6 тысячи птиц. Они пока не строят свои гнезда, потому что вся метеоплощадка еще покрыта снегом. Но вскоре он сойдет, и пингвины будут занимать комфортные места, совсем не боясь людей.
Полярники также добавили, что украинские ученые продолжают каждые три часа передавать данные метеорологических наблюдений, на основе которых делают как кратковременные прогнозы погоды, так и долгосрочные моделирования изменения климата.
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