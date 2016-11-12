Українського військового поранено на Луганщині - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині минулої доби один український військовий отримав поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
"Протягом минулої доби ворог 14 разів порушував режим припинення вогню, використовуючи важке озброєння, заборонене міжнародними домовленостями, та вдавався до різного роду провокацій вздовж лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найбільшу кількість обстрілів - дев'ять - зафіксовано біля Новоолександрівки та Новозванівки Попаснянського району. На цій ділянці по захисниках Луганщини бойовики тричі відкривали вогонь із самохідних артилерійських установок калібру 122 мм (близько 40 пострілів) та тричі – з мінометів 82-го калібру (випущено понад 10 мін), гранатометів іншої стрілецької зброї, додали в ОДА.
"Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення, наразі його життю нічого не загрожує", - сказано у повідомленні.
Також вказано, що неспокійно було і поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Сизе Станично-Луганського району, а також поблизу Троїцького Новоайдарського району, де противник застосовував, як важке озброєння калібру 122 мм, так і гранатомети та стрілецьку зброю.
Нагадаємо, в Ясинуватському районі внаслідок артобстрілу бойовиків загинув мирний житель.