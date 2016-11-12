Украинский военный ранен в Луганской области - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вследствие обстрелов боевиков в Луганской области в прошедшие сутки один украинский военный получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"За прошедшие сутки враг 14 раз нарушал режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, запрещенное международными договоренностями, и прибегал к разного рода провокациям вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, наибольшее количество обстрелов - девять - зафиксировано у Новоалександровки и Новозвановка Попаснянского района. На этом участке по защитникам Луганской области боевики трижды открывали огонь из самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм (около 40 выстрелов) и трижды - из минометов 82-го калибра (выпущено более 10 мин), гранатометов другого стрелкового оружия, добавили в ОГА.
"В результате обстрелов один украинский военный получил ранения, сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.
Также указано, что неспокойно было и вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Сизое Станично-Луганского района, а также вблизи Троицкого Новоайдарского района, где противник применял, как тяжелое вооружение калибра 122 мм, так и гранатометы и стрелковое оружие.