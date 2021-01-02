Український воротар взяв участь у переможній грі "Аль-Фатеха" у чемпіонаті Саудівської Аравії

Коваль провів повний поєдинок у рамці воріт і пропустив лише одного разу - на 54-ій хвилині. Тоді українець грудьми впорався з першим ударом суперника, але на добиванні польовий футболіст був влучним. Однак гра завершилася на користь команди Коваля – 2:1.

"Аль-Фатех" набрав 16 очок і перебуває на 7-ій позиції, до зони потрапляння в азійську Лігу чемпіонів їх відділяє лише три бали.

Відзначимо, у цьому сезоні Коваль провів 10 матчів за свій клуб, пропустивши 17 голів і одного разу зберігши свої ворота сухими. За "Аль-Фатех" українець виступає з літа 2018-го року.

Нагадаємо, у 2019-му українця визнали найкращим воротарем сезону чемпіонату Саудівської Аравії.