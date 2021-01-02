Український воротар взяв участь у переможній грі "Аль-Фатеха" у чемпіонаті Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Український воротар "Аль-Фатеха" Максим Коваль взяв участь в поєдинку 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Дамака", передає УНН.
Коваль провів повний поєдинок у рамці воріт і пропустив лише одного разу - на 54-ій хвилині. Тоді українець грудьми впорався з першим ударом суперника, але на добиванні польовий футболіст був влучним. Однак гра завершилася на користь команди Коваля – 2:1.
"Аль-Фатех" набрав 16 очок і перебуває на 7-ій позиції, до зони потрапляння в азійську Лігу чемпіонів їх відділяє лише три бали.
Відзначимо, у цьому сезоні Коваль провів 10 матчів за свій клуб, пропустивши 17 голів і одного разу зберігши свої ворота сухими. За "Аль-Фатех" українець виступає з літа 2018-го року.
Нагадаємо, у 2019-му українця визнали найкращим воротарем сезону чемпіонату Саудівської Аравії.