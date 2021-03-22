Український центровий провів найрезультативнішу гру в сезоні НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Центровий Олексій Лень у складі "Вашингтону" провів поєдинок чемпіонату НБА проти "Бруклін Нетс", передає кореспондент УНН.
Деталі
Українець вийшов у стартовій п'ятірці "столичних" і продуктивно провів відведений час, реалізував дві із двох спроб біля кільця опонентів та поставив блок-шот зірці "Нетс" Кайрі Ірвінгу. В цей час "Вашингтон" передував у рахунку 20:6.
При другій появі на паркеті українець забив двічі з лінії для штрафних, завершив аллей-уп з передачі від Вестбрука та обіграв Хардена під чужим кільцем, що дозволило йому стати одним із трьох найрезультативніших у матчі за підсумками першої половини (13 очок).
У третій чверті українець продовжив результативні виступи і в підсумку набрав рекордні в сезоні 20 очок (8/12 двоочкових, 4/5 штрафних), 9 підбирань, 1 передачу та зробив 2 блок-шоти, при 4 фолах і 1 втраті за 29 хвилин на майданчику. Проте "Вашингтон" поступився 106:113.
Примітно, що до цього найкращим показником українця були 18 очок в матчі проти "Маямі" 6-го лютого.
Нагадаємо
Лень у 2019 році провів найрезультативнішу гру в історії українців в НБА.