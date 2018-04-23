Український тренер став віце-чемпіоном світу з хокею в Дивізіоні ІІВ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У іспанській Гранаді завершився чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні ІІВ. Перемогу в змаганні здобули господарі льоду, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Другими фінішували хокеїсти з Нової Зеландії, які поступилися іспанцям у вирішальному матчі з рахунком 4:6. Діями новозеландської команди на цьому турнірі керував український фахівець Анатолій Хорозов, який є племінником першого президента Федерації хокею України Анатолія Миколайовича Хорозова.
Примітно, що на місце у складі новозеландської команди претендував нападник Мартін Лі, який свого часу займався в системі ДЮСШ “Сокіл”.
Як повідомляв УНН, юніорська збірна України виграла домашній чемпіонат світу з хокею у Києві.