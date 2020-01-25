Український стрибун у довжину тріумфував на змаганнях в Чехії

Найкращою зі спроб Ісаченкова, який змагався зі стрибків у довжину, була заключна, шоста. На той момент він лідирував з результатом 7,76 метрів, проте зумів поліпшити результат до 7,96 метрів і не лише переміг з ним, а й встановив особистий рекорд у приміщенні. 7,96 стали також абсолютним рекордом спортсмена. Просто неба найкращим у Ярослава був стрибок на 7,91 м у 2019 році.

Зазначено, що Ірина Геращенко з результатом 1,85 метрів була другою зі стрибків у висоту. Переможницею стала угорка Барбора Сабо (1,88 м), а ще одна українка, Юлія Чумаченко, завершила змагання п’ятою (1,82 м).

Крім того варто додати виступ двох українців, які брали участь і у змаганнях зі стрибків у висоту серед чоловіків. Дмитро Яковенко з результатом 2,15 метрів став шостим, а Сергій Спільняк посів десяте місце (2,05 м).