Украинский прыгун в длину победил на соревнованиях в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Представитель Украины Ярослав Исаченков стал победителем международных соревнованиях "HVĚZDY V NEHVIZDECH" в Чехии, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Лучшей из попыток Исаченкова, который соревновался по прыжкам в длину, была заключительная, шестая. На тот момент он лидировал с результатом 7,76 метров, однако сумел улучшить результат до 7,96 метров и не только победил с ним, но и установил личный рекорд в помещении. 7,96 стали также абсолютным рекордом спортсмена. Под открытым небом лучшим у Ярослава был прыжок на 7,91 м в 2019 году.
Отмечено, что Ирина Геращенко с результатом 1,85 метров была второй по прыжкам в высоту. Победительницей стала венгерка Барбора Сабо (1,88 м), а еще одна украинка Юлия Чумаченко, завершила соревнования пятой (1,82 м).
Кроме того стоит добавить выступление двух украинцев, которые принимали участие и в соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин. Дмитрий Яковенко с результатом 2,15 метров стал шестым, а Сергей Спильняк занял десятое место (2,05 м).