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Український школяр став чемпіоном світу з авіамоделювання

Український школяр став чемпіоном світу з авіамоделювання

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Школяр Владислав Клименко із Марганця на Дніпропетровщині став чемпіоном світу з авіамоделювання. Про це УНН повідомиили у департаменті освіти і науки Дніпропетровської ОДА.

Владислав Клименко став першим серед юніорів на чемпіонаті світу з вільнолітаючих авіамоделей для закритих приміщень.

На чемпіонаті світу, що пройшов у США, власні моделі представили майже півсотні учасників із 14 держав. Загалом за українську команду виступили три спортсмени. Усі – з Дніпропетровщини.

Українська збірна – наймолодша. Середній вік спортсменів – 17,9 років. 

"На цих змаганнях у закритому приміщенні спортсмени представили власні вільнолітаючі авіамоделі класу F1D. Команда України брала участь у двох категоріях – юніори і спортсмени старше 18 років. Владислав Клименко став першим серед юніорів, а загалом збірна посіла на чемпіонаті 4-те місце", – розповіли в департаменті.

Посівши четверте місце у загальному заліку, українська збірна встановила рекорд на світових першостях з авіамоделювання за всю історію України.

"Наша команда увійшла в історію авіамодельного спорту як наймолодша за всі чемпіонати світу, що стартували півстоліття тому. Ми поступилися набагато досвідченішим учасникам із США, Румунії та Великобританії. Їх середній вік – 44 роки", – розповів тренер Михайло Серебряков. 

Нагадаємо, в Олександрії відбулися змагання серед юних авіамоделістів.

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