Український ринок автогазу минулого року зріс на третину

Так експерти зазначають, що в 2016 році частка автогазу в загальному балансі моторних палив склала 15,1% в порівнянні з 13% в 2015 р. При цьому на автогаз довелося більше третини роздрібного ринку автомобільних палив.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, до 2020 року WOG планує вдвічі збільшити власну мережу газових модулів.