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Український ринок автогазу минулого року зріс на третину

Український ринок автогазу минулого року зріс на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Баланс ринку скрапленого вуглеводневого газу в Україні в 2016 р. склав 1,45 млн т, що на 335,8 тис. т (30,1%) більше в порівнянні з рівнем 2015 р. Про це свідчать дані "Консалтингової групи А-95", передає УНН.

Так експерти зазначають, що в 2016 році частка автогазу в загальному балансі моторних палив склала 15,1% в порівнянні з 13% в 2015 р. При цьому на автогаз довелося більше третини роздрібного ринку автомобільних палив.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, до 2020 року WOG планує вдвічі збільшити власну мережу газових модулів

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