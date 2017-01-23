Украинский рынок автогаза в прошлом году вырос на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Баланс рынка сжиженного углеводородного газа в Украину в 2016 г. составил 1,45 млн т, что на 335,8 тыс. т (30,1%) больше по сравнению с уровнем 2015 года. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95 ", передает УНН.
Так эксперты отмечают, что в 2016 году доля автогаза в общем балансе моторного топлива составила 15,1% по сравнению с 13% в 2015 г.. При этом на автогаз пришлось более трети розничного рынка автомобильных топлив.
Напомним, как сообщал УНН, до 2020 года WOG планирует вдвое увеличить собственную сеть газовых модулей .