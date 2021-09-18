Український прапор відправлять на Місяць

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За словами директорки з розвитку “Меридіану” Ольги Руденко, у випробувальній лабораторії підприємства перевірятимуть обладнання, яке використають на Місяці, на кліматичні та механічні стреси. А завдяки унікальній “гарячій камері” з джерелами іонізуючого випромінювання потужністю до 13 ступеня ці прилади та устаткування випробують на радіаційну стійкість і радіаційне старіння.

Насамперед на Місяць відправлять обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збирання інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо. Спочатку вантаж потрапить до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а згодом — до цікавої для науковців темної плями Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла.

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“Також ми приступаємо до виготовлення надлегких і надміцних механічних конструкцій для обладнання місяцеходу, який вже за рік почне обстеження поверхні супутника Землі. Ми отримаємо можливість доторкнутись до майбутнього та спостерігати, як продукція нашого підприємства допомагає підкорювати космос”, — розповідає пані Ольга.

Датчики, вироблені на українських підприємствах, збиратимуть інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера транслюватиме відеострім з поверхні. Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним науковцям для розвитку космічних програм.

Символічною стане доставка прапора нашої держави, надрукованого на 3D-принтері з українського титану. Під час його виготовлення було використано спеціальну технологію “зеленого”, або безвідходного, виробництва. Про це повідомив засновник і виконавчий директор Spacebit Павло Танасюк.

Місія є частиною програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) — комерційної програми обслуговування вантажів на місяці.