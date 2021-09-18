Украинский флаг отправят на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. ОАО “Меридиан” им. С.П. Королева, которое входит в состав Укроборонпрома, присоединилось к отечественной части космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира. Старт запланирован на весну 2022 года. Этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины, пишет УНН.
Детали
По словам директора по развитию “Меридиана” Ольги Руденко, в испытательной лаборатории предприятия будут проверять оборудование, которое используют на Луне, климатические и механические стрессы. А благодаря уникальной “горячей камере” с источниками ионизирующего излучения мощностью до 13 степени эти приборы и оборудование испытают на радиационную стойкость и радиационное старение.
Прежде всего на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбор информации о тепловых свойствах и магнитное поле и тому подобное. Сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем — в интересной для ученых темного пятна Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.
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“Также мы приступаем к изготовлению сверхлегких и сверхпрочных механических конструкций для оборудования лунохода, который уже через год начнет обследование поверхности спутника Земли. Мы получим возможность прикоснуться к будущему и наблюдать, как продукция нашего предприятия помогает покорять космос ”, - рассказывает Ольга.
Датчики, произведенные на украинских предприятиях, собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.
Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере с украинской титана. Во время его изготовления было использовано специальную технологию “зеленого”, или безотходного производства. Об этом сообщил основатель и исполнительный директор Spacebit Павел Танасюк.
Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) — коммерческой программы обслуживания грузов на месяцы.