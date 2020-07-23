Український півзахисник допоміг "Лечче" здобути восьмий виграш в сезоні Серії А

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19 березня, 18:06 • 119569 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Відбулися поєдинки 35 туру Серії А з футбоул в одному з яких клуб українця Євгена Шахова приймав “Брешію”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

До перерви “Лечче” отримав значний гандикап завдяки дублю Лападули. По перерві команди обмінялися забитими м’ячами — 3:1.

Українець отримав свій шанс та відіграв увесь другий тайм.

Варто відзначити, що обидва колективи ведуть боротьбу за виживання і знаходяться у зоні вильоту: “Лечче” 18-ті (32 очки), “Брешія” 19-та (24). Клуб Шахова за три тури до кінця чемпіонату відділяють чотири очки від рятівної 17-ї позиції.

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