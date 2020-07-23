Украинский полузащитник помог "Лечче" получить восьмой выигрыш в сезоне Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Состоялись поединки 35 тура Серии А с футбоул в одном из которых клуб украинца Евгения Шахова принимал "Брешию", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
До перерыва “Лечче” получил значительный гандикап благодаря дублю Лападулы. После перерыва команды обменялись забитыми мячами — 3:1.
Украинец получил свой шанс и отыграл весь второй тайм.
Стоит отметить, что оба коллектива ведут борьбу за выживание и находятся в зоне вылета: “Лечче” 18-е (32 очка), “Брешия” 19-(24). Клуб Шахова за три тура до конца чемпионата отделяют четыре очка от спасительной 17-й позиции.