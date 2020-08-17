Український оборонець забив гол у дебютній грі чемпіонату Бельгії

У першому матчі за бельгійський клуб наш земляк відзначився голом проти ФК “Сент-Трюйден”. На 41 хвилині Михайличенко здійснив карколомний прохід по чужій половині, обігравши трьох опонентів. У підсумку він пробив з супротивом двох візаві і вразив ворота голкіпера.

Зустрічі закінчилася з результатом 3:1 на користь “Андерлехту”. За переможців також забивав Тау і Дімата.

Додамо, що український оборонець перейшов до бельгійської команди з луганської “Зорі” цього літа.