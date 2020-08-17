Украинский защитник забил гол в дебютной игре чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Украинский защитник Богдан Михайличенко провел дебютный поединок в составе бельгийского ФК “Андерлехт”, передает УНН.
В первом матче за бельгийский клуб наш земляк отметился голом против ФК “Сент-Трюйден”. На 41 минуте Михайличенко совершил головокружительный проход по чужой половине, обыграв трех оппонентов. В итоге он пробил с сопротивлением двух визави и поразил ворота голкипера.
Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу “Андерлехта”. За победителей также забивал Тау и Димати.
Добавим, что украинский защитник перешел в бельгийскую команду с луганской “Зари” этим летом.