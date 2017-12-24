Український легкоатлет переміг на турнірі в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Український спортсмен Віктор Лонський переміг на легкоатлетичному шоу зі стрибків у висоту, яке вже втретє відбулось у Мінську і мало міжнародний статус, передає УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Основними суперниками українця були три білоруси – бронзовий призер чемпіонату Європи у приміщенні зі стрибків у висоту Павел Селіверстов, чемпіон Європи серед молоді Дмітрій Набоков і чемпіон Європи серед юніорів Максим Недосеков. Цього разу перемога залишилася за українцем.
Більше того, В.Лонський встановив особистий рекорд у приміщенні. Він з третьої спроби подолав 2,28 м і тим самим зрівняв свої літні і зимові показники. Селіверстов з результатом 2,24 другий, а Недосеков посів третю сходинку (2,22 м).
Також на подіум потрапила українка Катерина Табашник, яка встановила ще один особистий рекорд – цього разу у приміщенні. Українка подолала 1,92 м і стала другою. Вище стрибнула лише чемпіонка світу Ласіцкене (2,00 м). Наша чемпіонка світу серед юніорок Ярослава Магучіх була четвертою (1,84 м).
Як повідомляв УНН, К.Табашник цього року вигравала змагання в Фінляндії.