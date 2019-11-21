Український голкіпер вибув з боротьби за нагороду Golden Boy
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Страж воріт збірної України та "Вальядоліду" Андрій Лунін не зумів виграти приз найкращому молодому футболістові світу до 21-го року (Golden Boy), повідомляє УНН з посиланням на Tuttosport.
Лунін зумів дійти до числа топ-20 претендентів на нагороду, але далі вибув з неї. До фінальної трійки номінантів потрапив форвард "Атлетіко" Жоау Феліш, вінгер дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо і хавбек "Байєра" Кай Хавертц.
Переможець Golden Boy-2019, якого визначало авторитетне журі, буде названий 27 листопада в Римі.
Зауважимо, що минулого року володарем нагороди став нідерландський захисник Маттейс Де Лігт.
Нагадаємо, що Лунін також потрапив до числа претендентів на звання кращого молодого футболіста від видання France Football.