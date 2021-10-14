Український гольфіст став призером міжнародного юніорського турніру в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Понад 150 гольфістів з 20-ти країн світу зібралися у Римі на турнірі "Rome Classic 2021". Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Всеукраїнської федерації гольфу України.
Деталі
Україну представляли юніори: Роман Кулик (в категорії 9 років) та Дмитро П’ята (в категорії 12 років).
Боротьба за першість видалася непростою, а сильна конкуренція змусила докласти максимум зусиль на полі.
Кулик за результатом двох ігрових раундів із результатом 70 та 77 ударів “Gross” вийшов у плей-офф та зайняв 2-ге призове місце. Дмитро П’ята з результатом 88 та 92 удари “Gross” зайняв 7-ме місце.
Контекст
Збірна України з гольфу виборола медаль на турнірі в Латвії.