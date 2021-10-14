Український гольфіст став призером міжнародного юніорського турніру в Римі

Деталі

Україну представляли юніори: Роман Кулик (в категорії 9 років) та Дмитро П’ята (в категорії 12 років).

Боротьба за першість видалася непростою, а сильна конкуренція змусила докласти максимум зусиль на полі.

Кулик за результатом двох ігрових раундів із результатом 70 та 77 ударів “Gross” вийшов у плей-офф та зайняв 2-ге призове місце. Дмитро П’ята з результатом 88 та 92 удари “Gross” зайняв 7-ме місце.

Контекст

Збірна України з гольфу виборола медаль на турнірі в Латвії.